Hudut güvenliği için görevinin başında olan Kahraman Mehmetçik, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. Kişinin PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

İlk depremde minaresi, ikincisinde kendisi yıkılan cami yan yattı İlk depremde minaresi, ikincisinde kendisi yıkılan cami yan yattı

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından gerçekleştirilen paylaşımda, “Mehmetçik, hudutlarımızın güvenliği için de görevinin başında. Hudut Kartallarımız, Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahısın PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” ifadelerini kullandı.