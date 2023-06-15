Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Brüksel Kent Zirvesi’nde yaptığı sunumda Suriyeli göçmenlerin güvenli geri dönüşlerinde yürütülecek projelerde uluslararası kuruluşlara iş birliği ve destekleme konusunda çağrıda bulundu.GAZİANTEP (İGFA) - Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen, dünya çapında 300’den fazla şehri, 1000'den fazla politikacı, uzman ve sivil toplum temsilcisini bir araya getiren Brüksel Kent Zirvesi'nde Başkan Fatma Şahin, Gaziantep’te yapılan projeler, deprem sonrası yürütülen çalışmalar ve göç yönetimi konusunda sunum yaptı.

Kahramanmaraş’ta yaşanan şiddetli depremlerden etkilenen Gaziantep’in depremin yaralarını sarma ve Suriyeli göçmenlerle birlikte büyük bir yükü kaldırmaya çalıştığını ifade eden Başkan Şahin, sunumda yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Bundan sonraki süreçte göçün önlenmesinin en az maliyette olduğunu ve insanların doğduğu topraklarda yaşayacağı, yaşam kalitesini geliştirecek tedbirler alınması gerektiğini dile getirebiliriz. Aksi taktirde bunun yönetilebilir olduğundan çıktığını görüyoruz. Özellikle uluslararası kuruluşların doğduğu topraklarda yaşam kalitesinin gelişmesine yönelik projeleri desteklemesi gerekiyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışmalarla birlikte hükümetimizin güvenli, onurlu geri dönüş için sınırın öbür tarafında güvenli alan oluşturup temel ihtiyacı giderecek, cazibeli hale dönüştürecek yeni bir model üstünde çalışıyoruz. Bu olduğunda şehirlerin yükü azalacak. Bu yapılan çalışmanın ne kadar önemli olduğunu görüyorum.”

Başkan Şahin, sunumunda deprem bölgesinde yapılan çalışmaları, Suriyeli göçmenlere yönelik yürütülen projeleri, göç yönetiminde ortaya çıkan Gaziantep Modeli ve planlanan diğer çalışmalara yer verdi.