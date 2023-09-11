İYİ Parti Bursa İl Başkanı Dr. Mehmet Hasanoğlu ile Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, bir grup Suriyeli tarafından pusuya düşürülerek öldüresiye dövülen Karacabeyli Türk genci Erkan Sarı ve ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.BURSA (İGFA) - Karacabey’deki evlerine giderek mağdur gencin ve ailesinin ağzından hadiseyi dinleyen İYİ Parti Bursa İl Başkanı Dr. Mehmet Hasanoğlu ile Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, olayın aslında gelecekte olması kuvvetle muhtemel daha başka büyük tehlikeleri haber verdiğine işaret etti.

Mağdur gencin kız arkadaşına tacizle başlayan hadisenin ölümcül saldırıya dönüşmesinin, özellikle sığınmacılara sorgusuz sualsiz kucak açıp sahiplenenler için ibret verici olduğuna değinen İl Başkanı Dr. Hasanoğlu ve Bursa Milletvekili Türkoğlu şunları söylediler:

“Erkan kardeşimiz, kız arkadaşından ısrarla fotoğraf isteyen Suriyeli sığınmacıyı bir kaç kez uyarıyor. Suriyeli genç ‘tamam anlaştık’ deyip Erkan’ı yaş günü kutlama bahanesiyle çamlık diye bilinen bölgeye çağırıyor. Tam geldiğinde arkadaşları ile birlikte acımasızca saldırıyorlar. Öldüresiye dövdükleri Türk genci Erkan’ın başına kuru sıkı silah dayayıp ayaklarını ve ayakkabılarını öptürüyorlar. Darp var, tehdit var, ölümcül darbeler, küfür, hakaret hepsi var. Babası eve geldiğinde oğlunu tanıyamayıp adeta şok geçiriyor ve haklı olarak, bunu yapanların insan olamayacağını söylüyor. Bundan sonrası daha da vahim. 4 Eylül’deki olay, yetkililerce kamuoyundan gizleniyor. Basına yazılmaması yönünde baskı yapılıyor, olay tam 7 gün sonra patlayınca, Valilik tarafından görev savma niteliğinde bir açıklama yapılıyor. Deniyor ki failler 6 Eylül’de yakalandı, 7 Eylül’de 2 kişi tutuklandı, firarda olan 1 kişi aranıyor. Serbest kalan var mı, varsa bu kişilerin nerelerde daha başka hangi vukuatları işlemek üzere barındırıldıklarını bilen eden yok! Emniyet Müdürümüz ile de görüştük, kendisi olayın titizlikle takiplerinde olduğuna vurgu yaptı. Ülkemiz nasıl bir bilinmezliğe sürüklenmek isteniyor? Kamuoyuna yansıyan kalabalık gruplar halindeki sığınmacı girişleri neden durdurulmuyor, kim durdurmuyor?

Askerimizin, polisimizin elini tutan kim? Türk milletini nasıl bir oyun kurgusunun içine hangi emperyal güçlerin talimatıyla kim ya da kimler atıyor? Yol yakınken dönün bu demografik yapıyı değiştirme yanlışından! Bunun adı ateşle oynamaktır. Mevcut sığınmacıları da savaş tehlikesi kalmayan, hayatın normale döndüğü ülkelerine belli bir program ve anlaşma dahilinde derhal geri gönderin! Sarı ailesine ve milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yanlarında olduğumuzu, ihtiyaç duyacakları her türlü hukuki desteği avukatlarımızla sağlayacağımızı buradan da kamuoyuna duyuruyoruz"