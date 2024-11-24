Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları operasyon bölgelerinde teröristlere nefes aldırmıyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kahraman Mehmetçik, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Açıklamada, "Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz" ifadelerini paylaştı.

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https://twitter.com/tcsavunma/status/1860621640905728477

Kaynak: igf