İzmir Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve İZTO Eğitim Komitesi Meclis Üyesi Feti Şen geçtiğimiz günlerde direksiyon sınavlarıyla ilgili yapılan bir paylaşım hakkında açıklama yaptı.İZMİR (İGFA) - İzmir Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği (İZSED) Yönetim Kurulu Üyesi Feti Şen, geçen günlerde basında bir açıklama ile sürücü eğitiminin gündeme gelmesi konusunda, dernek olarak gerek başkanımız gerekse yönetim kurulu üyeleri olarak rahatsız olduklarını açıkladı.

Direksiyon sınavlarının belli şartlar dahilinde ve şehir içinde yapıldığına dikkti çeken Şen, "Yönetmelikler gereği sınavlar akan şehir içi trafiğinde ve belli güzergahlarda yapılıyor. Sınav güzergahları üzerinde trafik ışıkları, döner kavşaklar, yaya geçitleri olmak zorunda. Sınavda azami hıza çıkma zorunluluğu var ve bu hız saatte 50 kilometre. Kaldı ki okul bölgelerinde hız saatte 30 kilometreye kadar düşüyor. Saatte 30 kilometre hızla 5. viteste gidilemeyeceğini araç kullanan herkes bilir. Kaldı ki hem yönetmelik gereği hem de UKOME kararı ile de belli güzergah dışına çıkmıyoruz. Yapılan açıklama tamamen talihsiz bir açıklama ve neye hizmet ettiğini bizde dernek yönetimi olarak anlayamadık" dedi.

SINAVLAR DOĞRU ELLERDE...

Şen, “Direksiyon sınavları 1987 yılı ve sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. 2011 yılından itibaren sınav komisyonları ön koltukta oturuyor. O günden bugüne sınav komisyonları sürekli hizmet içi eğitimlere ve sınavlara tabi tutulurken, başarısız olanlar sınavlarda görev alamıyorlar. Elbette ki zaman zaman münferit kazalar meydana gelse de genel anlamda beklentiler karşılanıyor. Sınavları yapan öğretmenlerimizin hepsi formasyon sahibi ve ölçme değerlendirme eğitimi almışlar. Bu da onların objektif sınav yapmalarını sağlıyor. Daha önce de belirttiğim gibi münferit kaza ya da olaylar haricinde bu konuyla ilgili bir sıkıntımız yok" diye konuştu.

SÜRÜCÜ EĞİTİMİNDE İZMİR ÜLKEMİZİN GÖZBEBEĞİ...

İzmir ili genelinde özelikle sınav güzergahlarımızda belli standartların yakalandığını belirten Feti Şen, "Dernek yönetimimiz ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'müz koordineli bir şekilde aksaklıkları tespit ediyor ve yerinde müdahale ediyor. Bu vatandaşlarımız için de çok çok önemli. Sürücü eğitiminde İzmir'in Türkiye'nin gözbebeği olduğunu belirten Feti Şen, yönetmeliklerle belirtilen tüm kurallara uyduklarını ve vatandaşların 1 ders 50 dakika olmak üzere 14 ders haklarını mutlaka almaları gerektiğini vurguladı. Ayrıca sosyal medyada karşılığı olmayan haberlere itibar etmemeleri gerektiğini söyledi.