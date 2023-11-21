Tahmini Okuma Süresi: dakika

Turist rehberi ve yazar Nükhet Everi, Süryani Köyleri “Tarihin Sessiz Tanıkları” kitabı için düzenlenen söyleşide, merak edilenleri anlattı, katılımcılara kitabını imzaladı.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin’de Uluslararası Tasarım Vakfı Kültürhane bünyesinde hizmet veren Kebikeç Sahaf’ta, düzenlenen söyleşi ve imza gününde, Nükhet Everi okurlarıyla buluştu, yaşamından ve kitabın ortaya çıkışından kesitler anlattı.

Everi, Süryani Köyleri “Tarihin Sessiz Tanıkları” kitabını tanıtırken, ”Eşi benzeri zor bulunur bir çeşitliliği yansıtan bu coğrafyayı, evrensel bir mirasa sahip olmanın getirdiği sorumlulukla ele almalı ve bu kültür mozaiğinin bizden sonraki nesillere aktarımına olanak sağlamalıyız” diyor.

Süryanilerin yoğun olarak yaşadığı alanı “ Güneydoğu Anadolu’da, Dicle’yle Suriye sınırı arasında kalan yüksek kalker platosu, inişli çıkışlı tepeleri ve vadileriyle günümüzde bile, hala, her yere ve herkese oldukça uzak” şeklinde değerlendiren Everi ; Süryanilerin sayıca azalmış olmalarına rağmen, Turabdin bölgesinden başka yerde yeşermesi mümkün olmayan kültürlerini ve Süryanicenin halk dili versiyonunu korumayı başardığına vurgu yaptı.

Everi “ Bölgeyi tam anlamıyla tanımak ve anlamak için öncelikle Süryani kültürü detaylıca incelenmelidir. Mardin ve yöresini gezmiş olanların bölgenin kadim kültürünü gerçek anlamda hissedebilmesi için çoğu kimsenin bilmediği, tanımadığı bu dünyaya atmaları gerekir” dedi

Everi sözlerini eğitim gördüğü ülkeler, yazar ve turist rehberi olarak aldığı ödülleri anlatarak şöyleşiyi sürdürdü.