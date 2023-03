Şubat ayında yapılması planlanan ancak yaşanan deprem felaketleri nedeniyle ertelenen The Flower and Plant Show 2023, 12 Nisan’da kapılarını açıyor.İSTANBUL (İGFA) - Tarsus Fuarcılık tarafından İstanbul'da Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek 12. Uluslararası Süs Bitkileri, Peyzaj ve Yan Sanayileri İhtisas Fuarı The Flower and Plant Show, 12-15 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Başta yerli üreticiler olmak üzere, süs bitkileri ve peyzaj sektörünün tüm paydaşlarını uluslararası nitelikli tek bir fuarda bir araya getiren The Flower and Plant Show 2023’te; farklı türde ağaçlar, çiçekler ve çiçek soğanları, iç ve dış mekan süs bitkileri, fideler, dikey bahçeler, meyve fidanları, tohumlar, dekoratif peyzaj malzemeleri, bahçe aletleri, park ekipmanları, yetiştirme ortamları ile teknik ekipman ve malzemelere kadar sektöre dair yüzlerce ürün bir arada sergilenecek.

Aralarında belediyeler, oteller, alışveriş merkezleri, inşaat firmaları, sağlık kuruluşları, markalı konut projeleri, şehir planlamacıları, mimarlar ve villa sahipleri gibi süs bitkileri ve peyzaj ile doğrudan ilgisi bulunan ziyaretçi grupları aradıklarından çok daha fazlasını The Flower and Plant Show 2023’te bulacak.