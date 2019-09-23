Şehri Turladılar

“Siyasi bir eylem değil”

Haber: Uğur Eser

Dünyanın ve Türkiye’nin birçok şehrinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen etkinlikte binin üzerinde kadın pedal çevirdi. Bu yıl yedincisi gerçekleştirilen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu etkinliği, Aydın’da da ikinci kez gerçekleştirildi. Aydın’ın merkez ilçesi Efeler’in yanı sıra Söke, Nazilli ve Didim ilçelerinde de gerçekleştirilen tur saat 17.00’de başladı. Efeler’de Atatürk Kent Meydanı’ndan başlayan etkinlikte kafile saat 16.00’da toplanarak şehir merkezinde tur attılar.Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmayı amaçlayan kadınlar, çiçeklerle, balonlarla ve kurdelelerle süsledikleri bisikletlerini alarak şehri turladılar. İlgi çeken değişik makyajları ve rengarenk kıyafetleri ile dikkat çeken süslü kadınlar, bir süre müzik eşliğinde eğlenmelerinin ardından bisikletleriyle meydandan harekete geçti. Güvenlik önlemlerinin alındığı etkinlikte süslü kadınalr Adnan Menderes Bulvarı, Kıbrıs Caddesi, Malazgirt Meydanı ve Gençlik Caddesi güzergahında pedal çevirdi.Atatürk Kent Meydanı’nda toplanan süslü kadınların Aydın organizatörü Tuba İnci Özdemir, tur öncesi açıklamalarda bulunarak, bu yıl bisiklet turunun 14 ülkede, 115 şehirde bağımsız gönüllü kadınlar tarafından eş zamanlı olarak yapıldığını belirtti. Turu herhangi bir kuruluş, kurum, parti ve şirketin düzenlemediğini vurgulayan Özdemir; “Bağımsız kadınlar tarafından organize edilen bir etkinlik ve amacı daha çok kadını bisiklet sürmeye özendirmek, aynı zamanda bisiklet kullanıcıları için güvenli bisikletli ulaşım altyapısı talep etmektir. Etkinliğimiz, siyasi bir eylem değildir” dedi. Bisikletin çevreyi kirletmeyen doğa dostu bir ulaşım aracı olduğunun altını çizen Özdemir, “Dünyanın gündeminde de yer alan iklim değişikliğinin nedeni biz insanlarız. Doğanın dengesini bozduk ve şimdi bunu nasıl durduracağımızı düşünmemiz gerekiyor. Bizim de bisiklete binerek buna bir katkımız olabilir” dedi.