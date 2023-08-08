Balıkesir’in Susurluk İlçesinde Türkiye’nin en büyük Motosiklet Festivali gerçekleştirildi. Türkiye’nin en büyük Motosiklet Festivali’nin gerçekleştirildiği Susurluk, birbirinden özel motosiklet, off-road araçları ve karavanlar ile tüm dikkatleri kendine çekti.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Türkiye'nin en büyük Motosiklet Festivali'nde yaklaşık 17 bin misafir ağırlayan Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney, motorları ile Susurluk içinde küçük geziler yapanların esnaflara da ekonomik hareketlilik kazandırdığını söyledi.

Susurluklu esnafların bu organizasyonların devam etmesini istediğini belirten Güney, festivalin Susurluk’a ekonomik ve sosyal anlamda hareketlilik getirdiğini söyledi.

Çaylak Mesire alanının SİT alanı olarak kalması gerektiğini savunan Başkan Güney, “Burası Susurluk halkının en çok kullandığı, en sevdiği yer. Burası SİT alanı ve öyle de kalmalı ayrıca her şey halkın özgürce kullanımında olmalı" dedi. Başkan Güney, Susurluk Belediyesi'nin; Cumhuriyet’in 100. Yaşının 1 yıl boyunca kutlandığı #CUMHURİYETİNYÜZÜ projesinin 29 Ekim 2022’den başlayıp, 29 Ekim 2023 tarihlerinde devam ederken, yönetim ve idare anlayışıyla Cumhuriyet değerlerini, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerini uyguladıklarını kaydetti.

10Riders Balıkesir Motosiklet Spor Kulübü Başkanı Özgür Candar da, Başkan Nurettin Güney’e teşekkür etti.