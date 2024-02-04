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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonuyla oluşturulan ve çobanların yüzünü güldüren Mera İzmir projesi kapsamında 2024 yılının süt alım fiyatları belirlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 11 ilçede proje kriterlerine uygun üretim yapan üreticiden keçi sütünü 30 lira, koyun sütünü ise 37 liradan alacak.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonuyla 2022 yılında başlatılan Mera İzmir projesiyle bu yıl da çobanların yüzü gülecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki İzTarım A.Ş., 2024 yılı için süt alım fiyatlarını belirledi. Yeni yılda İzmir Büyükşehir Belediyesi, “Başka Bir Tarım Mümkün” kriterlerine uygun üretim yapan üreticilerden keçi sütünü 30 lira, koyun sütünü ise 37 liradan alacak.

Sütler İzmir’in markası İzmirli’ye dönüşüyor Üreticide alınan sütler, 27 Ekim 2023’te açılarak Cumhuriyet’in 100. Yılına armağan edilen 100. Yıl Bayındır Süt İşleme Fabrikası’nda katma değerli ürünlere dönüştürülüyor. Günlük 100 ton süt işleme kapasitesine sahip Süt İşleme Fabrikası’nda çiftçiden alınan sütler UHT süt, cam şişe pastörize süt, mozerella, burrata peyniri, beyaz peynir, feta peyniri, kaşar peyniri, örgü, dil, tulum, kaşkaval/gravyer peyniri, keçi sütlü dondurma, kaymak, tereyağı ve yoğurt gibi birçok değerli ürün üretilerek İzmirli markasıyla yurt içi ve yurt dışındaki tüketiciyle buluşturulmaya devam edecek.