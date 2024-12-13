Ticari süt işletmelerince 921 bin 187 ton inek sütü toplandı. Ocak-Ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,1 arttı. Üretilen süt ürünlerinde en yüksek değişim aylık ve yıllık bazda tereyağı oldu.ANKARA (İGFA)- Süt ve Süt Ürünleri Üretiminde Ekim ayı verileri belli oldu.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre ticari süt işletmelerince 921 bin 187 ton inek sütü toplandı.

Toplanan inek sütü miktarı, Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 artarken, Ocak-Ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,1 artış kaydetti.

Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 7,2 artarken, ayran üretimi yüzde 15,5 arttı, yoğurt üretimi yüzde 8,7 arttı, içme sütü üretimi yüzde 6,4 arttı, tereyağı üretimi yüzde 30,9 arttı.

Yine Ocak-Ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 6,3 arttı, ayran üretimi yüzde 13,2 arttı, yoğurt üretimi yüzde 7,3 arttı, içme sütü üretimi yüzde 4,2 arttı, tereyağı üretimi yüzde 13,5 arttı.

Bu arada bir önceki ay 903 bin 749 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Ekim ayında yüzde 1,9 oranında artarak 921 bin 187 ton olurken, önceki ay 135 bin 343 ton olan içme sütü üretimi Ekim ayında yüzde 7,1 oranında artarak 145 bin 7 ton olarak gerçekleşti.