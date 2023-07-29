Sütaş Çiftliği Karikatürleri Sergisi’nin yeni durağı Anadolu’da Aksaray Nora City AVM oldu.AKSARAY (İGFA) - Türkiye’nin süt ve süt ürünlerinde lider kuruluşu Sütaş’ın, esprili iletişim dilinin en önemli unsurlarından olan Sütaş Çiftliği Karikatürleri’nin 20. yılı kapsamında düzenlenen “Sütaş Çiftliği Karikatürleri Sergisi”, İstanbul’dan sonra Anadolu’nun farklı illerindeki lokasyonlarda da karikatürseverlerle buluşmaya devam ediyor.

Bugüne kadar sergilendiği her noktada büyük, küçük herkesin beğenisini toplayan Sütaş Çiftliği Karikatürleri Sergisi’nin Anadolu’daki yeni durağı Aksaray ilindeki Nora City AVM oldu. 31 Temmuz- 14 Ağustos tarihleri arasında Aksaray Nora City AVM’nin giriş katında açık olacak olan sergi, ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

2002 yılından bu yana çizer Faruk Bayraktar imzası ile yayınlanan Sütaş Çiftliği Karikatürleri arasından derlenen karikatürlerin yer aldığı sergi, 7’den 70’e herkesi eğlenceli ve keyifli bir yolculuğa çıkarıyor.