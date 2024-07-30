Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, 'Türkiye ve İsrail arasındaki diplomatik gerilimde İsrail’i daha mantıklı ve uyumlu buluyoruz' dedi." iddiasının doğru olmadığı açıklandı.ANKARA (İGFA) - Açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al-Saud’un söylediği iddia edilen sözlere ilişkin açıklamadaki iddiaların doğru olmadığını kaydetti.

Açıklamada, "Yapılan incelemeler sonucunda, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan Al-Saud'un ülke medyası veya uluslararası basına yansıyan iddia edildiği gibi bir açıklamasının olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca Suudi Arabistan resmî kaynaklarından edinilen bilgiye göre de Faisal bin Farhan'ın böyle bir açıklaması olmamıştır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri yer aldı.