Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ASAT Genel Müdürlüğü Kemer ilçesine bağlı Üçoluk ve Kumluca ilçesine bağlı Celil yaylalarının yıllardır süren su sorununu çözüyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) tarafından Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Karagöl Yaylası’ndan, Kumluca ilçesine bağlı Celil Yaylası ve Kemer ilçesine bağlı Üçoluk Yaylası’nda toplam 300 haneye ilk defa içme suyu verilmesi için çalışmalara başladı. Proje kapsamında Karagöl depodan verilecek su için 100 tonluk hazır depo konulacak, 7500 metre 110'luk HDPE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen) boru, 8000 metre 63'lük HDPE boru kullanılacak.

KESİNTİSİZ SU SAĞLANACAK

Projenin hayata geçirilmesiyle, Karagöl depodan Celil Yaylası ve Üçoluk Yaylası bölgelerinde yaşayan toplam 300 haneye içme suyu ulaştırılması sağlanacak. Yaz aylarında yoğunluk yaşanan bölgede abone bağlantılarıyla birlikte, vatandaşlar günlük sağlıklı su ihtiyaçlarını daha kolay ve kesintisiz bir şekilde karşılayacak.

YAYLALARA İLK KEZ SU GELECEK

Kumluca Karacaağaç Mahalle Muhtarı Necdet Karakoyunlu, kendini bildi bileli bölgede su sorunu olduğunu belirterek, “Kumluca ASAT Şube Müdürümüze sorunlarımızı ilettik. O da sağ olsun Muhittin Başkanımıza iletti. Muhittin Başkanımız da sorunu çözdü. Karacaağaç Mahallesi Celil Yaylası ilk kez içme suyuna kavuşuyor. Mahalle halkım adına Muhittin Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi. Kumluca Güzören Mahalle Muhtarı Salih Erdoğan da çalışmalar için Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Böcek’e teşekkür ederek, “Bugüne kadar taşıma suyla değirmen döndürmeye çalıştık. Arabamızla, el arabasıyla, elimizde sırtımızda evlerimize su taşıdık. Çok şükür yaylamız suya kavuşuyor” dedi.