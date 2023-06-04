Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 6. Küçükköy Teferic Şenliği’nin dev konserinde Suzan Kardeş ile İzmir Marşı’nı söyledi.BALIKESİR (İGFA) - Ayvalık Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Küçükköy Teferic Şenliği’nde binlerce kişiyi ağırlayan Küçükköy’de Ağaçaltı Meydanı’ndaki dev konserde Suzan Kardeş sahnede Başkan Ergin’e yaptığı sürprizle unutulmaz anlara öncülük etti.

Hıdırellez Şenlikleri kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na da aynı sürprizi yapan dev sanatçı, Başkan Ergin’i de sahnede coşkuya ortak etti.

Suzan Kardeş ve Başkan Mesut Ergin, meydanı dolduran binlerce kişiyle İzmir Marşı’nı hep bir ağızdan söyledi.