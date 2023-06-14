Türkiye kültür ve turizm tanıtımına katkı sağlamak adına Moda Haftası kapsamında FASHION WEEK TÜRKİYE sezon organizasyonunu SWIMWEAR konseptiyle gerçekleştirdi. Asil Çağıl'ın koreograflığında 35 profesyonel ve ünlü manken koleksiyonları görücüye çıkardı.MUĞLA (İGFA) - Türkiye Moda Haftası dolayısıyla Swimwear konseptli Fashion Week Türkiye sezon organizasyonu DRD HOTELS Ana Sponsorluğunda MARBLE ARCH HOTEL içerisinde yapıldı.

Koreograf Asil Çağıl'ın yönetiminde 3 günlük kamp ortamında defileye hazırlanan 35 profesyonel ve ünlü manken Swimwear koleksiyonlarını görücüye çıkardı.

Organizasyonda ayrıca event sponsor olan Umay Cosmetics markası The Further ürünleri de mankenler eşliğinde sergilendi.

Organizasyon defileleri içierisinde Eliza Korn bikini mayo ürünleri ile Tilla Resort Wear koleksiyonları oldukça fazla ilgi gördü.

Ortam ve Plaj çanta ürünleri ile HK Collection da çok dikkat çekti. İlayda Demir koleksiyonu ise yaz konsepti ile erkek takım elbiselerini kadın takım elbiselerine uyarladı.

Etkinlikte FWTR yapımcısı Emrah Kayihan, konuk severliklerinden ötürü DRD Hotels sahibi ve iş insanı Hakan Aydın'a ve ekibine teşekkürlerini sundu.