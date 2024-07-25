Teknolojisi, tecrübesi, mühendislik altyapısı ve proje yönetim sistematiği ile tüm dünyanın dikkatini çeken yerli ve millî savunma sanayi ile Silahlı Kuvvetlerin imkân ve kabiliyetleri daha da artıyor.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, T-70 helikopterleri ile BAHA'nın kabul faaliyetlerinin tamamlandığını açıkladı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca muhtelif miktarda; T-70 Genel Maksat Helikopteri ile Sabit Kanatlı Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracının (BAHA) muayene ve kabul faaliyeti tamamlandığı haberini bugün haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenleyen MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk verdi.

Tuğamiral Aktürk, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı ASFAT ile BOTAŞ arasında “Deniz Temizlik ve Petrol Toplama Gemisi” üretilmesine yönelik sözleşmelerin de imzalandığını belirterek, "Sonuç olarak dünyanın en güçlü ordularından biri olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; bekamıza yönelen her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye, ülkemizin savunma ve güvenliği için var gücüyle çalışmaya, üstlenmiş olduğu tüm görevleri, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da başarıyla yerine getirmeye devam edecektir" dedi.