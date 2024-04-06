Teknoloji geliştiren bir Türkiye hedefiyle önemli projelere imza atan, sağladığı burs projeleri ile öne çıkan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı farklı alanlarda yürüttüğü sosyal sorumluluk faaliyetlerine de devam ediyor. İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Ramazan Bayramı öncesinde kıymetli büyüklerimizle bayramlaşmak üzere Darülaceze ve huzurevlerine bayram ziyareti gerçekleştirdi. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere eş zamanlı Erzincan, İzmir, Trabzon, Karaman, Tunceli, Antep, Erzurum, Antalya, Samsun, Sivas, Isparta, Sakarya, Bartın, Manisa, Artvin, Van’da toplam 18 ilde ziyaret yapıldı.

T3 Vakfı Darülaceze ziyaretinde; hem büyüklerimizle vakit geçirdi, hem de atölye etkinlikleri ile büyüklerimize güzel anlar yaşattı.

Darülaceze’de gerçekleşen program ilk olarak atölyeler ile başladı. T3 Vakfı çalışanları ve gönüllüleri büyüklerimiz için ahşap boyama, ebru atölyesi düzenledi. Atölye etkinliklerinin tamamlanmasının ardından Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci ve T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır konuşmalarını gerçekleştirdi. Darülaceze Başkanı Cebeci konuşmasında Darülacaze ziyareti için T3 Vakfı’na teşekkürlerini iletti. T3 Vakfı Başkanı Kuzucu Hıdır ise konuşmasında Darülaceze’nin kıymetli sakinlerine T3 Vakfı’nın selam ve hürmetlerini iletti.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından müzik dinletisi gerçekleşti. Sonrasında T3 Vakfı çalışanları ve gönüllüleri Darülaceze’deki büyüklere bayram hediyelerini verdi. Bayram ziyareti toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.