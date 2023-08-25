T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Elvan Kuzucu Hıdır, Konya Büyükşehir Belediyesi Kapsül Teknoloji Platformu Zindankale Yerleşkesi’ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.KONYA (İGFA) - T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Elvan Kuzucu Hıdır, Konya Büyükşehir Belediyesi Kapsül Teknoloji Platformu Zindankale Yerleşkesi’ni ziyaret etti.

Konya Büyükşehir Başkanvekili Mustafa Uzbaş’ın eşlik ettiği Hıdır, Kapsül Teknoloji Platformu çalışanları ve Kapsül girişimcileri ile görüşüp birebir projelerini dinledi.

Hıdır’a, yarışma takımlarıyla insan kaynağına erişerek nitelikli projelerin oluşmasına, Ar-Ge ve Girişimcilik ekosistemiyle de projelerin gelişmesine ve büyümesine ön ayak olmak için çalışan Kapsül Teknoloji Platformu hakkında bilgi verildi.

Hıdır, TEKNOFEST Ankara’da gerçekleştirilecek Girişim Yarışması’na katılmaya hak kazanan Kapsül girişimcilerini tekrardan Ankara’da stantlarında ziyaret etmek istediğini belirtti.

Kapsül Teknoloji Platformu’nun Türkiye’ye model olacak boyutta çalışmalar yürüttüğünü; TEKNOFEST organizasyonunun yerelde bu şekilde bir yapıyla güçlendirilmesinin önemli olduğunu kaydeden bahseden Hıdır, yerel yönetimler marifetiyle ilk defa ortaya konan bu modelin ekosistemin gelişmesine sunduğu katkılardan dolayı da Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ve tebriklerini iletti.

Kapsül Teknoloji Platformu’nun TEKNOFEST’te finalist oranının yüksekliğine ve platformun başarısına dikkat çeken Hıdır, kurumun sağladığı teknoloji ekosisteminin yanında gelişim ve süreklilik odaklı yapılan etkinlik ve eğitimlerin nitelikli insan kaynağı oluşumu için önemine de değindi.