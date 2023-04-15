Samsun’da bir grup arkadaş tabanca ile oynarken ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun 1’i ağır 2 kişiyi yaraladı.
Olay, İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde toplanan bir grup gencin tabanca ile şakalaşması kötü bitti. Şakalaşırken bir anda patlayan tabanca 2 kişiyi yaraladı. Evde bulunan M.A. (20) tabancadan çıkan kurşunun yüzüne isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. G.E. (19) isimli genç de isabet eden boş kovanla hafif yaralandı. Yaralılar Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
D-100 karayolu Ankara istikametinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.