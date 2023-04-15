Samsun’da bir grup arkadaş tabanca ile oynarken ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun 1’i ağır 2 kişiyi yaraladı.

Olay, İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde toplanan bir grup gencin tabanca ile şakalaşması kötü bitti. Şakalaşırken bir anda patlayan tabanca 2 kişiyi yaraladı. Evde bulunan M.A. (20) tabancadan çıkan kurşunun yüzüne isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. G.E. (19) isimli genç de isabet eden boş kovanla hafif yaralandı. Yaralılar Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.