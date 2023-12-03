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Türk Telekom, insanı merkeze alan yaklaşımı ile sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor. Türk Telekom’un, görme engelliler için sesli içerik hizmeti sunan “Telefon Kütüphanesi” uygulamasının “Tablolar Konuşuyor” bölümüne eklediği Milli Saraylar Resim Müzesi Koleksiyonu Seçkisi’nden oluşan dijital resim sergisi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde AKM’de açıldı.İSTANBUL (İGFA) - Türk Telekom, teknoloji alanındaki bilgi birikimini kültür-sanat alanına aktardığı ve ana destekçisi olduğu Atatürk Kültür Merkezi’nde, herkes için erişilebilir bir sergi deneyimi sunuyor.

Türk Telekom’un görme engellilere yönelik sesli içerik hizmeti Telefon Kütüphanesi uygulamasının içinde yer alan ‘Tablolar Konuşuyor’ bölümündeki resimler, yepyeni bir koleksiyon ve farklı bir konseptle tasarlandı.

Bu kapsamda uygulamada da yer alan; “Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi- Milli Saraylar Resim Müzesi Koleksiyonu Seçkisi”; 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Atatürk Kültür Merkezi’nde başta görme engelliler olmak üzere tüm sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, teknoloji ile dijital dönüşüm alanındaki deneyimi kültür-sanata aktardıklarını ve ana destekçisi oldukları Atatürk Kültür Merkezi’nde; Sesli Adımlar uygulamamız ile görme ve işitme engelli ziyaretçilere erişilebilir bir deneyim sunduklarını söyledi. Telefon Kütüphanesi projesinin ‘Tablolar Konuşuyor’ bölümündeki resimlere Milli Saraylar Resim Müzesi’nden seçkin eserleri eklediklerini belirten Önal, "Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi- Milli Saraylar Resim Müzesi Koleksiyonu Seçkisi”ni AKM’de başta görme engelliler olmak üzere tüm sanatseverlerin ziyaretine açtık. Katılımcılar, sergideki resimlerin, sesli betimlemelerine ve tablo yorumlarına erişebilecekler. Ayrıca, duyulara hitap eden efektlere sahip eserler ile de farklı bir sergi deneyimi yaşayacaklar. Farkındalık yaratan sosyal sorumluluk projelerimizle engelli bireylerin toplumsal hayata daha eşit ve daha aktif olarak katılmasını desteklemeyi sürdüreceğiz” dedi.

Türkiye'nin en zengin koleksiyonlarından birine ev sahipliği yapan Milli Saraylar Resim Müzesi’nden seçilen 20 eserin yer aldığı sergide, Osman Hamdi Bey’den Halil Paşa’ya; Fausto Zonaro’dan Ayvazovski’ye yerli ve yabancı ressamların yapıtları bulunuyor.

Milli Saraylar Resim Müzesi Koleksiyonu’ndaki 20 eser, 24 Aralık'a kadar kültür ve sanatın kalbi AKM Çok Amaçlı Salon’da 10.00 ve 18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.