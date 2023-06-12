Türk Amerikan Business Network (TABNET)'in organizatörlüğünde New York Manhattan'da bulunan Türkevi'nde 8 Haziran gecesi muhteşem bir yaza merhaba partisi yaşandı. Pek çok ünlü iş insanının katıldığı gecede ana sponsor olan THY'nin çekilişi ile iki kişi uçak bileti kazandı. abdpost editörü Özlem Özgüt Yörekli de geceye davetliydi.Özlem Özgüt YÖREKLİ -abdpost / ABD (İGFA) - Türk Amerikan Business Network (TABNET) üyelerini NY Türkevi'nde bir parti organizasyonunda ağırladı.

Geceye New York, New Jersey ve Türkiye'den pek çok iş insanı katıldı.

Gecenin tüm organizasyonunu üstlenen Merve Uludoğan'ın sunumundan sonra konuşma yapan TABNET Başkanı Ömer Kalafatoğlu, kendisinin de bir öğrenci olarak geldiği ABD'de işe girişlerin yüzde 75'inin referanslarla gerçekleştiğini hatırlttı ve Amerika'daki Türk iş insanlarını bir araya getirip potansiyel iş birlikteliklerinin geliştirilmesi için TABNET'in kurulduğunu söyledi.

Kalafatoğlu ayrıca, "TABNET Türkler arasında yapılan birçok ticari birlikteliğin sorunsuz bir şekilde sonuçlandığını gözlemledi ve bu sonuç Türklerin Türklerden uzak durmasının bilinçaltımızda olan yanlış bir algı olduğunu ispatladı. TABNET'in oluşturduğu sosyal sorumluluk duygusu ile bu yanlış algıyı birlikte düzelteceğiz." dedi.

Geceye katılan iş insanları arasında Bergen Marble And Granite Kurucusu Özgür Çebioğlu, Linea Rossa CEO'su Ali Naci Gül, Design Cibovita'dan Art Director Cem Turer, EVS Management Chief Operating Officer'ı Erdem Şahin, Kiska Construction Inc. Başkanı Alp Baysal, TADF Başkan Vekili Zuhal Özgül ve daha pek çok kişi yer aldı.