Yaklaşık 65 yıldır “kamu yararına dernek” statüsüyle kadınların gelişimine yönelik önemli çalışmalara imza atan Türk Anneler Derneği’nin (TAD) Bursa Şubesi, düzenlediği toplantıyla üyelerini geleneksel ebru sanatı ile ilgili bilgilendirdi.BURSA (İGFA) - Türk Anneler Derneği Bursa Şubesi tarafından Podyum Davet'te düzenlenen toplantının konuğu olan, “Kültür Bakanlığı Ebru Sanatçısı” unvanlı, Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk İslam Sanatları Tarihi öğretim üyesi Prof. Dr. Hicabi Gülgen, ebru sanatının tarihini ve inceliklerini anlattı.

Yurt içinde ve yurtdışında birçok kişisel ve karma sergide eserleri sergilenen Prof. Dr. Gülgen, yaptığı konuşmada ebru sanatının geçmişinin çok eski zamanlara kadar uzandığını belirterek, Türkler’e ait olan bu kadim sanata sahip çıkılması gerektiğinin altını çizdi.

Türk Anneler Derneği Bursa Şube Başkanı Yasemin Mutlu ise, yaptığı konuşmada Gülgen'e teşekkür etti ve dernek olarak her etkinlikte alanında uzman bir konuk ağırlamaya devam edeceklerini söyledi.

Kadınların ekonomiye katılmaları noktasında kurs gibi çalışmalar yapmaya devam edeceklerini belirten Mutlu, “Bursa ekonomisi ile önde olan bir şehir, bunun yanı sıra birçok kurum ve kuruluş şehrin kültürel, sosyal ve sportif yaşamına katkıda bulunuyor. Biz de Türk Anneler Derneği olarak, başta burs olmak üzere çeşitli çalışmalar yapıyoruz” dedi. Mutlu, her geçen gün daha da büyüdüklerini, giderek daha fazla öğrenciye burs imkanı sunduklarını ve bu doğrultuda ilerlemeyi hedeflediklerini vurguladı.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Hicabi Gülgen ve dernek üyeleri ebru sanatını birlikte icra ettiler. Hem Gülgen hem de annelerin yaptığı çalışmalar eğlenceli anların ortaya çıkmasını sağladı.