Konya’da 4 liraya satılan 200 gram ekmeğin fiyatı 5 liraya yükseldi. Ekmek zammına tepki gösteren Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Ahmet Arslan, "Fırıncı esnafımızın maliyetleri bir an önce düşürülüp, vatandaşlarımızın ucuz ekmeğe ulaşması sağlanmalıdır" dedi.KONYA (İGFA) - Konya'da ekmeğe gelen zam ardından Gelecek Partisi İl Başkanı Ahmet Arslan, zamma tepki gösterdi.

Fahiş fiyatlardan iktidarı sorumlu tutan Arslan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a seslenerek, "Başkan Altay bu zammı da geri çektir" çağrısında bulundu.

Konya’da 200 gram bir ekmeğin 5 lira olduğunu duyuran Başkan Arslan, "Son zamanlarda hızlı bir şekilde yaşanan ekonomik çöküşü temel gıdalar başta olmak üzere, A'dan Z'ye gelen zamlardan kolayca anlayabilirsiniz. Ekmeğin yanında birçok temel gıda maddesi ve ürüne zam geldi. 14 Mayıs seçimlerinden önce Konya'da simit fiyatlarına zam yapılmıştı. O gün Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Uğur İbrahim Altay kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yapıp, bu zamma tepki göstererek zammın geri çekilmesine vesile olmuştu. Ardından başkanı olduğu Konya Büyükşehir Belediyesi Konya'da su fiyatlarına zam yaptı. Daha önce 200 TL’nin görünmediği piyasada Türk Lirasının eriyişini yaşıyoruz. Ekonominin sorumlusu mevcut iktidar partisidir; seçimlerin hemen ardından gelen zamlar halkın ızdırabına sebep olmuştur!" diye konuştu.

Konya’da son bir yılda ekmeğe yüzde 100’ün üzerinde zam geldiğini söyleyen Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Ahmet Arslan, fırıncı esnafının da girdi maliyetleri altında ezildiğini söyledi.

"Fırıncı esnafımız, "bir ekmekte 35 kalem girdimiz var. Ekmek fiyatını belirlemeden önce bu girdileri hesaplayarak ona göre bir ekmek fiyatı belirliyoruz." dediğini ifade eden Arslan, "Esnaflarımız bunların hepsinin girdi maliyetlerini çıkartıp, ekmek fiyatını evlerine ekmek götürebilecek şekilde çıkardığını söylüyor. Geldiğimiz noktada fırıncı esnaflarına yeterli destek verilmemesi ise vatandaşın cebine yansıyor. Konuyla ilgili tekrardan hububat şehri Konya'mızda ekmek fiyatlarına gelen zammın yanlış olduğunu, bir an önce geri çekilmesi gerektiğini ve bu süreçte tüm yükün fırıncı esnafımıza yüklenmemesi gerektiğini ifade etmek istiyorum." diye konuştu.