Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen basın toplantısında Tahıl Koridoru Anlaşması’na da vurgu yaparak, "Söz konusu açıklamaya rağmen Putin'in insani köprünün devamını istediğine inanıyorum" dedi. Suriye ile normalleşme süreci ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Esed ile de görüşme noktasında kapalı değiliz. Onların bize yaklaşım tarzı önemli. Türkiye'nin kuzey Suriye'den çıkmasını istiyor. Böyle bir şey olamaz" dedi.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turu kapsamında ilk durak olan Suudi Arabistan'a gerçekleştireceği ziyaret öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kapsayan ziyaretimizin ilk durağı olan Cidde'ye hareket edeceğiz. Köklü tarihi ve kardeşlik bağlarına sahip olduğumuz Körfez ülkeleri ile ilişkilerimizde son dönemde önemli mesafeler kaydettiklerini söyledi.

6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi sonrasında bu kardeşlerimizin maddi, manevi her türlü desteği yanlarında gördüklerini ifade eden Erdoğan, "Bu vesileyle bu dost ve kardeş ülkelerden konteyner temininden insani yardıma kadar pek çok alanda Türkiye ile tam bir dayanışma sergilediler. Ülkem ve milletim adına bir kez daha kardeşlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

https://youtu.be/huTmdibEiLI

"PUTİN İLE GÖRÜŞECEĞİM"

"Bugün yapılan açıklamaya rağmen Rusya Federasyonu Devlet Başkanı dostum Putin'in bu insani köprünün devamını istediğine inanıyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu arada Dışişleri Bakanım muhatabıyla görüşmelerini yapacak. Seyahatten döner dönmez Sayın Putin ile ben de görüşmelerimi yapacağım. Kendisiyle Ağustos ayında ülkemizde bir araya geldiğimizde tüm bu hususları görüşme fırsatını da bulacağız. Ayrıca Rus tahıl ve gübresinin sevkinin önünün açılması noktasında nasıl hareket edebileceğimizi de istişare edeceğiz" diye konuştu.

Hatırlanacağı gibi Rusya, geçen yıl Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in (BM) arabuluculuğunda imzalanan, Ukrayna limanlarında mahsur kalan milyonlarca ton tahılın dünyaya ulaştırılmasını sağlayan Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekildiğini açıklamıştı.

"ESED İLE GÖRÜŞMEYE KAPALI DEĞİLİZ"

Öte yandan Suriye ile normalleşme süreci ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim Suriye ile kapıyı kapama gibi bir durumumuz söz konusu değil. Kapı açık, bu dörtlü zirvelerle ilgili de biz yine hem bu dörtlü zirveler yapılsın ama biz Beşer Esed ile de görüşme noktasında kapalı değiliz. Görüşürüz, bütün mesele onların bize yaklaşım tarzı önemli. Şu anda tabi Suriye'de Esed maalesef Türkiye'nin kuzey Suriye'den çıkmasını istiyor. Böyle bir şey olamaz. Çünkü biz orada terörle mücadele ediyoruz. Sınırlarımızdaki teröristlerle mücadele ediyoruz. Yani sınırlarımızda bu teröristler varken nasıl çıkarız? Devamlı oradan tehdit altında olan bir Türkiye var. Aynı ifadeyi farklı ülkelere kullanabiliyor mu? Kullanamıyor, onun için de adil yaklaşım arıyoruz. Bu adil yaklaşım olduktan sonra mesele yok bunların hepsini aşarız" diye konuştu.