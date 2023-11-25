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24 Kasım Öğretmenler gününü nedeniyle Başkan Büyükakın, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyor ve şehit öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum” dedi.KOCAELİ (İGFA) - Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen ve öğretmen heyetini makamında kabul etti.

Öğretmenlik mesleğinin önemine dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, "Öğretmenlik mesleğini, toplumu inşa eden temel taşlar olarak görüyorum. Onurlu ve kutsal bir misyonu yerine getiren, toplumumuza kılavuzluk eden en kıymetli mesleklerden biridir öğretmenlik. Bu vesileyle başta, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor ve şehit öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum” dedi.