Tahran-Van yolcu treni yeniden seferlere başlıyor. İlk sefer Tahran’dan 9 Mart, Van’dan ise 10 Mart 2025 tarihinde gerçekleşecek. Bilet satışları 25 Şubat Salı günü yapılacak.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran Demiryolları ile yapılan görüşmeler neticesinde Tahran-Van yolcu treninin 9 Mart 2025 tarihinde seferlerine yeniden başlayacağını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye ile İran arasındaki demiryolu iş birliği, bölgesel ulaşımın güçlenmesi ve turizm hareketliliğinin artırılması açısından büyük önem taşımaktadır. Tahran-Van treninin yeniden seferlere başlaması hem ekonomik hem de kültürel bağları daha da kuvvetlendirecektir." ifadelerini kullandı.

İran Yolcu Taşıma Şirketi (RAJA) tarafından işletilecek olan tren, 7 adet 40 kişi kapasiteli kuşetli vagondan oluşacak ve haftada iki kez karşılıklı sefer yapacak. İlk seferin Tahran’dan 9 Mart, Van’dan ise 10 Mart 2025 tarihinde gerçekleşeceğini belirten Uraloğlu, "Tahran-Van Yolcu Treni pazar ve çarşamba günleri Tahran’dan 12.35’te, Van’dan ise pazartesi ve perşembe günleri saat 20.00’de hareket edecek. Yolcularımız, 22 saatlik keyifli bir seyahati demiryolu konforunda gerçekleştirecekler. Biletler ise 25 Şubat Salı günü satışa sunulacak." dedi.

2019-2020 ARASINDA YAKLAŞIK 10 BİN YOLCU TAŞIDI

Bakan Uraloğlu, Tahran-Van treninin iki ülke arasındaki turistik faaliyetlere de önemli katkılar sağlayacağını belirtti. Tahran -Van Yolcu Treni çalıştığı 2019 ve 2020 yılında pandemi nedeniyle seferleri ara verilene kadar yaklaşık 10 bin yolcu taşıdığını kaydeden Bakan Uraloğlu, "Bu proje, Türkiye'nin demiryolu taşımacılığında uluslararası iş birliklerini güçlendirme hedefi doğrultusunda atılmış önemli bir adımdır.” şeklinde konuştu.

Bilet satışları, TCDD Taşımacılık A.Ş Uluslararası bilet satışına açık olan Adana, Ankara, Eskişehir, İstanbul (Sirkeci), İstanbul (Halkalı), İzmir (Basmane), Konya ve Van gişelerinden yapılacak.