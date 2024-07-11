İstanbul Ticaret Odası üyeliğinin yanı sıra İhracatçılar Birliği üyesi olan Tahsin Çağlar Sanayi Odası Birliğine de üyedir. İş hayatına klima sektöründe üretimler yaparak atılan iş insanı Tahsin Çağlar ilerleyen yıllarda tekstil ve konfeksiyon alanında dünya markalarına üretimler yapan üretim tesisi ve markasını kardeşleri ile kurmuştur.İSTANBUL (İGFA) - Ülkemizi yurt dışında tekstil ve sanayi makineleri fuarlarında temsil eden iş adamımız İspanya, Fransa, Almanya, İtalya Rusya ve Mısır ülkelerinde çeşitli AR- GE (Araştırma Geliştirme Ekipleri ) ile iş birliği sağlamıştır.

Alanında uzman imar şirketleri ve Mimar ve Tasarımcı oğlu Yavuz Selim Çağlar’la İstanbul’da birçok iş merkezi, fabrika inşaat ve yapı alanları başta olmak üzere bir çok önemli çalışmayı ülkemize kazandırmıştır. Evli ve üç çocuk babası olan iş insanı Tahsin Çağlar ülkemize sağladığı istihdamları destekleyen proje ve oluşumlarına devam edeceğini söyledi.