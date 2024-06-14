Türk Telekom’un ‘TahtApp’ uygulaması az gören çocuklara ışık oldu.İSTANBUL (İGFA) - Teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürme anlayışıyla geliştirdiği kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle Türkiye’ye değer katan Türk Telekom, Günışığı projesi kapsamında az gören çocukların sınıf içi eğitimleri için geliştirdiği TahtApp uygulaması ile eğitime ışık oldu.



TahtApp uygulaması sayesinde Günışığı çocukları, öğretmenin tahtaya yazdığı bilgileri, önlerindeki tabletten anında görebiliyor. Bugüne kadar 14 ilde 50 okula kurulan ve her yıl sayısı artan TahtApp uygulaması ile Günışığı çocukları akranları ile eş zamanlı derslerini takip edebiliyor. Günışığı projesi çocuklarından 5. Sınıf öğrencisi Eyüp Kaan Ekinci de TahtApp uygulaması ile derslerini takip ederken, tamamladığı eğitim-öğretim yılı sonrasında karnesini ve takdir belgesini Türk Telekom CEO’su Ümit Önal’dan aldı.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Türkiye’ye Değer anlayışımız kapsamında, teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürecek çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Günışığı projemiz için mühendislerimizin geliştirdiği TahtApp uygulamasını kullanan Eyüp Kaan’ın karne heyecanına ortak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Türk Telekom olarak, geleceği iyileştiren teknoloji yaklaşımımızla Türkiye’ye değer katmaya devam edeceğiz” dedi.