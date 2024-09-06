Türk Telekom ‘TahtApp’ ile az gören çocuklara ışık olmaya devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) -Türk Telekom’un, teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürme misyonu ile Engelsiz Yaşama Derneği (EyDer) iş birliğinde yürüttüğü Günışığı projesi kapsamında az gören çocukların sınıf içi eğitimleri için geliştirilen TahtApp uygulaması, yeni eğitim-öğretim yılında da az gören çocuklara ışık olmaya devam edecek. Proje kapsamında geliştirilen ve bugüne kadar 14 ilde 50 okula kurulan TahtApp uygulaması ile az gören çocukların sınıf içi eğitimlerinde akranları ile eş zamanlı dersleri takip edebilmeleri sağlandı. Her geçen yıl yeni il ve yeni okullarla yaygınlaştırılarak daha fazla öğrencinin hayatına değer katan TahtApp uygulamasının, 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde 50 yeni okulda daha aktif hale getirilmesi planlanıyor. Proje kapsamında ayrıca eğitimciler ve engelsiz akranlara yönelik farkındalık seminerleri de devam edecek.

“GELECEĞİ ŞEKİLLENDİREN YENİ NESİL TEKNOLOJİLERİ DEĞER KATMA VİZYONUYLA ÜRETİYORUZ”

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, TahtApp uygulamasıyla ilgili yaptığı açıklamada; “Geleceği yeni nesil teknolojilerle şekillendirirken, temas ettiğimiz herkese değer katma vizyonu ile ilerliyoruz. Hayatın her alanını dijitalleştirme vizyonumuz kapsamında teknoloji birikimimizi eğitime de aktarıyoruz. Türk Telekom Ar-Ge ekibimiz tarafından geliştirilen TahtApp uygulaması, az gören çocukların sınıf ortamında ve aydınlatma koşullarından bağımsız olarak tahtadaki bilgileri tabletlerine aktarıp, akranlarıyla birlikte eş zamanlı olarak eğitim alabilmelerine imkân tanıyor. ‘Türkiye’ye Değer’ anlayışımız doğrultusunda, eğitimde fırsat eşitliğini artıran projelerle topluma katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Günışığı projemiz kapsamında az gören çocuklara sunduğumuz erken müdahale eğitimleri, onların toplumsal hayata eşit koşullarda katılmalarını kolaylaştırdı; TahtApp uygulaması ise akranlarıyla aynı okullarda eğitim görmelerine destek oldu. Her geçen yıl yeni iller ve okullarla yaygınlaştırdığımız TahtApp uygulamamız ile öğrencilerin dersleri en verimli şekilde takip edebilmelerine olanak tanıyarak, teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürmeye devam edeceğiz. Yeni eğitim öğretim yılında öğretmenlere ve öğrencilere başarılar diliyorum” dedi.

Türk Telekom’un Engelsiz Yaşama Derneği (EyDer) iş birliğinde 2014 yılında hayata geçirdiği Günışığı projesi ile bugüne kadar 81 ilden 1000’in üzerinde az gören çocuğun özel içerikli eğitimlerle görme yetileri artırılarak hayatlarına bağımsız hareket edebilen bireyler olarak devam edebilmeleri desteklendi. Proje kapsamında Türk Telekom Ar-Ge ekibi tarafından geliştirilen TahtApp uygulaması ise, az gören çocukların öğretmenin tahtaya yazdığı bilgileri önlerindeki tabletlerden anında görebilmesine ve akranlarıyla eş zamanlı olarak dersleri takip edebilmesine olanak sağlıyor.