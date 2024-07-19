Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKE) kapsamında, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilere dağıtılan fide ve tohumlar ilk ürünlerini vermeye başladı.İZMİR (İGFA) - Proje kapsamında Torbalı’nın Karaot Mahallesi'nde domates, biber ve patlıcan üretimini geliştirmek amacıyla üretici Hatice Soytürk'e 1600 adet fide ve 4 kg bamya tohumu verildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, 2 dekar alanda üretim yapan Hatice Soytürk'ün tarlasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Şahin’e, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Engin Altunoğlu, Torbalı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Aktaş ve kurum personeli de eşlik etti.

Ziyaret sırasında, İl Müdürü Mustafa Şahin, üretici Hatice Soytürk’ün çalışmalarını yerinde inceledi ve yapılan üretim hakkında bilgi aldı. Şahin, Torbalı’da tarımın gelişmesi ve üreticilerin desteklenmesi için çalışmaların devam edeceğini belirtti. Ayrıca, TAKE Projesi’nin bölgedeki tarım faaliyetlerine katkı sağlayarak çiftçilerin daha verimli ve kaliteli ürünler yetiştirmelerine yardımcı olacağını vurguladı.

Üretici Hatice Soytürk ise verilen desteklerden dolayı memnuniyetini dile getirerek, daha kaliteli ve verimli ürünler elde etmek için gayret gösterdiğini ifade etti. Soytürk, “Bu destekler sayesinde tarlamızda verimliliği artırarak, daha iyi ürünler yetiştirebiliyoruz. İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerimize teşekkür ediyorum,” dedi.

TAKE Projesi’nin amacı; tarım arazilerinin verimli ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak, yerel tarım ürünlerinin çeşitliliğini korumak ve çiftçilerin ekonomik refahını yükseltmektir. Bu kapsamda sürdürülebilir tarım uygulamaları teşvik edilerek hem çevresel hem de ekonomik sürdürülebilirliğe katkı sağlanması hedeflenmektedir.

TAKE Projesi’nin uygulamaya konmasıyla birlikte, İzmir genelinde tarımsal üretimde ciddi bir artış ve çeşitlilik sağlanması bekleniyor. Proje sayesinde, bölge çiftçilerinin ekonomik durumlarının iyileştirilmesi ve tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliği yönünde önemli adımlar atılmış olacak.