Eskişehir’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan araçtaki 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Eskişehir-Mihalgazi karayolu Karaoğlan Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, iddialara göre sürücü C.T. kendi kullandığı 26 EU 780 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Şarampole yuvarlanarak takla atan otomobil, ters döndü. Sürücü C.T. ve eşi H.T., takla atan araçtan kendi imkanları ile çıkarak Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne gitti.

Kaza sonucu hafif yaralanan çift, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.