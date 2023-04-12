Kocaeli’nin Körfez ilçesi D100 karayolunda meydana gelen kazada, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda bir araç takla attı. Sürücü araçtan burnu bile kanamadan çıktı.

Kaza, Körfez ilçesi D100 karayolu Hereke geçişinde meydana geldi. 41 AIL 144 plakalı otomobili ile İstanbul istikametine seyir halinde olan Musa B., önündeki aracın aniden fren yapması sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil, takla atarak yol kenarına düştü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Musa B. kazayı yara almadan atlattı, otomobil ile hasar aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.