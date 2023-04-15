Kocaeli Büyükşehir, taksici esnafına iftarlık yemek dağıtımına Körfez, Kartepe ve Kandıra ilçelerinde devam ettiKOCAELİ (İGFA) - Şehirlerin vazgeçilmez hizmet unsurlarından olan biri olan taksici esnafı, Kocaeli’de Büyükşehir Belediyesi tarafından destek görüyor. Her iş kolunda olduğu gibi taksici esnafının da her zaman yanında olan Büyükşehir ekipleri, daha önce 6 ilçede taksici esnafına iftarlık sıcak yemek ikramında bulunmuştu. Büyükşehir bu kez Körfez, Kartepe ve Kandıra ilçelerinde taksici esnafına yemek dağıttı.

SICAK İFTARLIK YEMEK Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Esnaf ve Sanatkâr İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Antikkapı A.Ş.’nin hazırladığı iftarlık sıcak yemekleri taksici esnafının bağlı bulundukları duraklara götürdü. Üç gözlü gıda kaplarında birbirine karışmayan, sızıntı ve dökülmeye neden olmayan yemek kaplarını taksici esnafına teslim eden görevli ekipler, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın selamını ileterek işlerinde bol kazançlar diledi.

TAKSİCİ ESNAFINDAN TEŞEKKÜR

Büyükşehir ekipleri, Körfez, Kartepe ve Kandıra ilçelerinde hizmet veren 25 taksi durağında 190 taksici esnafına iftarlık sıcak yemek dağıtımı yaptı. Taksici esnafı, destek ve katkılarından ötürü Başkan Büyükakın’a teşekkür etti. Büyükşehir ekipleri önümüzdeki günlerde Başiskele, Gölcük ve Karamürsel ilçelerinde faaliyet gösteren taksici esnafına yemek dağıtımı yapacak.