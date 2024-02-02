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Taksi Sahipleri Derneği Başkanı Mustafa Pala, taksicilerin güvenliği için kabinli araç önerisinde bulundu.İZMİR (İGFA) - Taksi Sahipleri Derneği Başkanı Mustafa Pala, taksicilere yönelik gerçekleşen hain saldırılara karşı şoförlerin güvenliğinin artık gündeme alınması gerektiğini vurguladı. Kabinli araç sistemine acilen geçilmesi gerektiğini söyledi.

Taksi Sahipleri Derneği Başkanı Mustafa Pala’nın açıklaması şu şekilde:

“Tüm meslektaşlarımızın başı sağ olsun. Oğuz Erge kardeşimizi maalesef kaybettik.

Taksi Sahipleri Derneği Başkanı olarak bulunduğum her ortamda koruma kabinli araç zorunluluğunu dile getirdim. Yıllarca bu sorunun çözümü noktasında ciddi görüşmeler yaptık, gelinen nokta da yine bir kardeşimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum.

Mesleğimizin ve çalışan şoför arkadaşlarımızın güvenliği için verdiğimiz mücadele bu alanda başkaları tarafından söylenen boş laflar gibi olmasın diye bu konunun ciddi Ar-Ge çalışmalarını yaparak avrupa standartlarında üretim yapabilecek birçok firmadan görüş ve uygunluk aldık bu konuyu yasal bir düzenleme ile hayata geçireceğiz.

Bu konunun ciddi şekilde takipçisi ve öncülerinden olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Oğuz kardeşimize Allah'tan Rahmet kederli ailesine başsağlığı diliyorum."