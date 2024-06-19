İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ, Türkiye’nin 20 farklı üniversitesinden 41 sanatçı adayının yaklaşık 80 eserinin yer aldığı “Genç Buluşmalar” sergisi Taksim Sanat’ta kapılarını açtı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ’nin kamusal sergi alanı Taksim Sanat, ev sahipliği yaptığı farklı sanat disiplinleri sayesinde çok çeşitli izleyici profiline kapılarını açan öncü mekânlar arasında yer alıyor.

Şehrin kalbinde, en işlek ulaşım noktalarından biri olan Taksim’deki Metro istasyonu içinde bir kültür sanat durağı olarak konumlanan Taksim Sanat, modern sanat dünyasına ve özellikle genç sanatçılara öncelik vererek dinamik bir kürasyonla hizmet vermeye devam ediyor.

“Genç Buluşmalar” sergisi de bu anlayışın bir yansıması olarak öne çıkıyor.

Geçtiğimiz ay gerçekleşen Artcontact İstanbul Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı’nda Kültür AŞ organizasyonuyla sanatseverlerle buluşan sergi, bu defa 13 Haziran’da Taksim Sanat’ta kapılarını açtı. Çok sayıda sanatçı ve sanatseverin ilgi gösterdiği sergi 21 Temmuz’a kadar ziyaretçilerini bekliyor.

“GENÇ YETENEKLER GELECEĞİN SANAT DÜNYASINI ŞEKİLLENDİRECEK"

Genç Buluşmalar sergisine ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ olarak, sanatın evrensel dilini yücelterek genç sanatçıları desteklemeyi hep ön planda tuttuk. Bugün de genç sanatçıları siz değerli sanatseverlerle buluşturan bu özel serginin heyecanını yaşıyoruz. Taksim Sanat'ı modern sanat dünyasına kapılarını açan bir kültür sanat durağı olarak konumlandırdık. Bu mekânda, özellikle genç sanatçılara öncelik vererek dinamik bir kürasyonla hizmet vermeye devam ediyoruz. Genç Buluşmalar sergisi de bu anlayışın bir yansıması olarak öne çıkıyor. Resimden heykele, seramikten fotoğrafa kadar birçok farklı sanat disiplinini içinde barındıran sergide, toplumsal değerlere dokunan genç sanatçıların hayatla ilgili kaygılarına ve duygularına tanıklık edeceğiz. Umuyorum ki genç sanatçılarımızın ve tüm gençlerimizin kaygılarının giderek azaldığını görürüz.

Şırnak’tan Tekirdağ’a Türkiye’nin dört bir yanında 20 üniversitenin güzel sanatlar fakültesinde okuyan lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin resim, heykel, seramik, fotoğraf, dokuma gibi farklı malzeme ve disiplinlerden oluşan, 80’i aşkın eseri bu sergide bir araya geliyor.

Çeşitli disiplinlerde, birbirinden farklı vizyona sahip özgün çalışmaları bir araya getiren Genç Buluşmalar sergisini 21 Temmuz 2024 tarihine kadar Taksim Sanat’ta gezebilirsiniz.