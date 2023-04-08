Taksim alt geçidinin üzerine çıkan Ukraynalı eski polis olduğu iddia edilen bir kişi, ’Savaşa hayır’ diyerek intihar girişiminde bulundu. Yaklaşık 3 saatlik ikna çalışmalarının ardından ekiplerin güçlükle korkulukların arkasına aldığı şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay, saat 06.00 sıralarında Beyoğlu Cumhuriyet Caddesi alt geçidinde meydana geldi. Ukraynalı eski bir polis olduğu iddia edilen şahıs, geçidin üzerindeki demir korkulukları aştı. Türk vatandaşlarından kendisini videoya çekmesini isteyen ve yardım isteyen şahıs, "Avrupa’da savaşa hayır", "Ukrayna’da savaşa hayır", "Ukrayna’ya ve Rusya’ya yardım edin" şeklinde sloganlar attı. Olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken, tedbir amaçlı brandalar açıldı, alt geçit trafiğe kapatıldı. Şahıs polis ekiplerinden ve çevredekilerden sosyal medyada canlı yayın yapabilmek için telefon da istedi. Yaklaşık 3 saat süren ikna çabalarının ardından itfaiye ekipleri merdivenle Ukraynalı şahsa yaklaşmayı denedi. İkna çalışmaları devam ettiği sırada ekipler, şahsa müdahale ederek güçlükle korkulukların diğer tarafına aldı. Polis aracına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kapatılan alt geçit trafiğe yeniden açıldı.