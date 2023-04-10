İzmir’de polis ekipleri tarafından, Polis Haftası’nın kutlandığı 10 Nisan’da gerçekleştirilen operasyonlarda, uyuşturucu satıcılığı yaptığı değerlendirilen 4 şüpheli tutuklandı. Gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, yüklü miktarda uyuşturucu ve satışından elde edilen nakit para ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik bir ikamette operasyon gerçekleştirdi. Adreste yapılan aramalarda, 1 kilo 268 gram kokain, 179 adet kırmızı veya yeşil reçeteye tabi sentetik ecza maddesi, bir miktar esrar ve ekstazi, uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan 2 adet hassas terazi ve çeşitli malzemeler ile 2 adet tabanca ve 80 adet tabanca fişeği, suçtan elde edilen 2 milyon 227 bin 585 lira, 850 euro ve 650 dolar ele geçirildi. Operasyon sırasında narkotik ekiplerini fark edip kaçması üzerine şüphelilerin, polis kovalaması sonucu kaçmış oldukları ikametin çatısından yakalanarak gözaltına alındıkları öğrenildi.

Ayrıca il genelinde sürdürülen çalışmalarda bir ticari taksi şoförünün uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı bilgisi edinilmesi üzerine araç Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı. Karşıyaka ilçesinde durdurulan ticari taksi aracında ve şüphelinin ikametinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda; 484 gram esrar ve 72 gram kokain maddesi ele geçirildi.

Olaylarla ilgili gözaltına alınan B.A., O.K., H.D., E.Ö. adlı 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.