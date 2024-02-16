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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ilçede 5 yılda yaptıkları çalışmaları anlatırken vatandaşların taleplerini dinliyor.KAYSERİ (İGFA) - Talas’ta tempo aralıksız devam ediyor. Gündüz belediye çalışmalarını yürüten Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, akşam da bina toplantılarında apartman sakinleriyle bir araya geliyor.

Bu kapsamda birçok bina toplantısında vatandaşın isteklerini dinleyen Başkan Yalçın, son olarak Yenidoğan Mahallesinde bulunan Ayça sitesi sakinleriyle bir araya geldi.

Başkan Yalçın, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kiraz ve partililerle geldiği apartmanda bina sakinleri tarafından ilgiyle karşılandı.

Büyük küçük her yaştan vatandaş tarafından sıcak şekilde karşılanan Başkan Yalçın, toplantıya katılanlarla tek tek ilgilenerek hasbihal etti.

Yaklaşık iki saat süren sohbet havasındaki toplantıda Başkan Yalçın, Talas’ta 5 yılda yaptıkları çalışmaları anlatırken, yapacakları projeleri aktardı ve gelen talepleri değerlendirdi.

Program bina sakinleriyle çektirilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.