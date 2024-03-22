Talas Belediyesi tarafından mermerci esnafını bir araya getirerek, modern bir ortamda hizmet vermelerini sağlayacak ve şehrin önemli bir ihtiyacını karşılayacak olan Mermerciler Sanayi Sitesi’nin temeli düzenlenen törenle atıldı.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Kayseri-Malatya yolu 20. kilometredeki Başakpınar Mahallesi girişinde düzenlenen törenin açılışında konuşan Mermerciler Odası Başkanı Halit Suvar, “Sayın Mustafa Yalçın başkanımın arsayı Milli Emlak’tan alıp ihale etmesiyle mermerci esnafımızın önü açılmış oldu ve çok şükür bugünlere geldik. Yalçın başkanıma gönülden teşekkür ediyorum.” dedi.

“KAYSERİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR HİZMET”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Mermerciler Sanayi Sitesi ile ilgili bilgiler vererek “212 bin metrekare alandan oluşacak, 155 bağımsız bölüm ve idare binası olacak. Sayın Milletvekilimiz Bayar Özsoy ile birlikte Oto Galericiler Sitesi, Odun Kömürcüler Sitesi, Matbaacılar Sitesi, Hurdacılar Sitesi, Çelik Eşyacılar Sitesi, Dericiler Sitesi, Balıkçılar Sitesi ve en son İnşaat Malzemecileri Sitesini beraber yaptık. Hakikaten bunun Kayseri için çok önemli bir hizmet olduğuna inanıyorum.” şeklinde konuştu.

“BÖLGE İNSANIMIZIN İHTİYACIYDI”

“Elimizden gelen her şeyi vatandaşımız için yaptık.” diyen Başkan Yalçın, şunları söyledi: “Sadece yol, asfalt ve kanal yapmakla değil esnafımızla beraber olmak da Özhaseki Bakanımız ile başlayan bir gelenek oldu. Bu bölge insanı ekmeğini taştan çıkarıyor. Başakpınarlı vatandaşlarımızın geneli mermerci. Bu arada Talas Restorasyon Merkezini Kayseri Üniversitesi ile restorasyon ustası yetiştirmek üzere hizmete açtık. Mermerci esnafı şehrin çok içinde kaldığından rahat bir çalışma ortamına ihtiyaçları vardı. Burası olmazsa olmaz oldu. Mehmet Özhaseki bakanımızı da destekleri için teşekkür ediyorum. En kısa zamanda tamamlanıp açılışında da birlikte olmayı temenni ediyorum.”

“YALÇIN BAŞKAN 30 YILDIR YANIMIZDA”

Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır ve Kayseri Ticaret Odası Ömer Gülsoy, Başkan Yalçın’a “30 yıldır bizim, ticaret erbabımızın yanınızdasınız.” derken, AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy da teşekkür etti.

“KAYSERİ BELEDİYECİLİKTE ÇOK ŞANSLI”

Son olarak konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Kayseri’nin belediye başkanları yönünden şanslı bir şehir olduğuna dikkat çekerek, “Kayseri’de çok güzel bir adet var. Belediye başkanlığı yönünden hep şanslı vilayetler içinde bulunmuş. Türkiye yapılan ilk küçük sanayi sitesinden biri Kayseri’dedir. Türkiye’ye örnek olabilecek yapılaşmayı beraberinde getirdik. Uzun yıllar belediyecilik yapmış değerli kardeşimiz Mustafa Yalçın’ın birikimiyle buraya Mermerciler Sitesini yapması, esnafı bir araya toplayıp bir adres oluşturabilmesi çok önemli. Nasıl ki iş yerlerini buraya topluyorsak belediyelerde de cumhur ittifakını toplayıp hizmetlere devam edelim diye düşünüyor, hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.