Talas Belediyesi, kaçırılmayacak yatırım fırsatları sunmaya devam ediyor. Düzenlenecek ihalelerle Başakpınar Mahallesi’nde 5 parça 4 katlı konut arsası, Reşadiye’de 2 villa parseli ve Harman Mahallesi’nde 1 dairenin satışı yapılacak. Elde edilecek gelir ise belediyenin yeni yatırımlarında kullanılacak.KAYSERİ (İGFA) - Toplam 8 parça taşınmazdan ilk olarak mülkiyeti Talas Belediyesi’ne ait Başakpınar Mahallesi’nde bulunan çeşitli büyüklüklerdeki 5 konut parselinin satışı yapılacak. Kapalı teklif yoluyla yapılacak ihalelerde Malatya yolu üzerinde bulunan arsalar alıcısını bulacak.

Aynı gün ayrıca Reşadiye Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2 villa parseli açık teklif usulüyle ihaleye çıkacak.

Ayrıca bu ihalelerin ardından son olarak Harman Mahallesi Erhan Caddesi A Blok’ta yer alan 11. kattaki güneydoğu cepheli 2+1 dairenin satışı yapılacak.

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Her üç ihale Belediye Meclis Salonu’nda 23 Ekim 2024 Çarşamba günü saat 15.00’te gerçekleştirilecek.

İhalelerle ilgili ayrıntılı bilgi, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 0352 437 00 54/2420 ve 2440 numaralı telefonlarından alınabilir.

İstekliler, ihale şartnamelerini de yine aynı birimden temin edebilir.

Kaynak: igf