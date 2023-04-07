Mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait arsa üzerine hayırsever Mehmet Karamercan tarafından yaptırılan kütüphanenin inşaatı hızla ilerliyor.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Mevlana Mahallesi Umut Caddesi arkasında yapımı süren Mehmet Karamercan Kütüphanesi’nde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgiler aldı.

Hayırsever Mehmet Karamercan ve oğlu Oğuzhan Karamercan’ın da eşlik ettiği incelemede Başkan Yalçın, iki katlı kütüphaneyi her odasından çatısına kadar ayrı ayrı inceledi.

“EĞİTİM OLMAZSA OLMAZIMIZ”

Daha sonra kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Yalçın, “Kayseri’de Talasımız iki üniversitenin faaliyette olması nedeniyle aynı zamanda eğitim ilçesi. Bu eğitimin en önemli parçası da kütüphanelerimiz. 7/24 Kütüphanemiz, Altıntepe Semt Kütüphanemiz, Mevlana Semt Kütüphanemiz ile bu sayıyı artırırken hayırseverimiz Mehmet Karamercan tarafından Kayseri’nin nüfus yoğunluğu bakımından en büyük mahallesi olan Mevlana Mahallemize yeni bir kütüphane daha yapılıyor. Çalışmaların sonuna yaklaştık. Kendisine, oğlu Oğuzhan Beye ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İçerisinde hem büyükler, hem akademisyenler, hem de değişik yaş gruplarındaki çocuklar için ayrı ayrı bölümler olacak. Buradan son derece iyi istifade edileceğini düşünüyorum. Eğitim olmazsa olmazımız. Şimdiden Talas’a hayırlı olsun.” dedi.

Hayırsever Mehmet Karamercan’ın oğlu Oğuzhan Karamercan ise, babaları adına bir kütüphane yaptırmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, “Talas’a hayırlı olsun.” şeklinde konuştu.

NELER OLACAK?

Mülkiyeti Talas Belediyesine ait yaklaşık 1.500 metrekare alana kurulacak olan Mehmet Karamercan Kütüphanesi’nde 920 metrekare kapalı alan bulunacak. Engelli bölümü başta olmak üzere sosyal donatıları, kafeteryası, çocuk oyun alanı ve günlük yayınları okuma bölümü ile bölge halkına hizmet verecek olan kütüphanede 10 bin kitap bulunacak.