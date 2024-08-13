Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından başlatılan sporcu fabrikası yüzleri güldürmeye devam ediyor. Son olarak sporcu fabrikası bünyesindeki Kerem Alper Arslan, tekvando il seçmelerinde Kayseri birincisi olarak Türkiye Şampiyonasında Kayseri'yi temsil etme hakkı kazandı.KAYSERİ (İGFA) - Başkan Yalçın’ın himayelerinde devam eden ve Milli Takımlar Antrenörü-Milli Hakem Salih Çelik nezaretinde Talas Belediyesi bünyesindeki sporcu fabrikası projesi tekvando branşında da başarılara imza atıyor.

Bu kapsamda yarışan Talas Belediyesi sporcusu Kerem Alper Arslan, yıldızlar Murat Şimşek tekvando il seçmelerinde Kayseri birinciliğini elde etti.

Kerem Alper Arslan, 21-26 Ağustos 2024 tarihlerinde İzmir’de yapılacak olan yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonası’nda şehrimizi temsil edecek.