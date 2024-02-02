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TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Talasgücü Belediyespor, son olarak Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay’da forma giyen ve tüm liglerde şampiyonluk yaşayan tek oyuncu olan 43 yaşındaki İbrahim Öztürk’ü renklerine bağladı.

Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Başkanlık Toplantı Salonunda düzenlenen imza törenine, Talas Belediye Başkanı ve Talasgücü Belediyespor Onursal Başkanı Mustafa Yalçın, Talasgücü Belediyespor Kulübü Başkanı Yunus İloğlu, Teknik Direktör Halil Arslan, yöneticiler ve yeni transfer İbrahim Öztürk katıldı.

Törende konuşan Talasgücü Belediyespor Kulübü Başkanı Yunus İloğlu, “Bugün burada Kayserimizin evladı, 20 yaşında amatörde futbola başlayan sonra amatörden Süper Lige kadar kariyerinde başarılar dolu İbrahim Öztürk’ü Talasgücü Belediyesporumuza kazandırmış bulunuyoruz. Talasgücümüze bugün ve yarın güzel hizmetler yapacaktır. İlk amacımız ligi tanımak ikinci amacımız da Play-Off oynamak. Başkanımıza her zaman yanımızda olduğu için teşekkür ediyorum.” dedi.

Teknik Direktör Halil Arslan da sözlerine Başkan Yalçın’a teşekkür ederek başlarken, “İbrahim bizim 25 yıl önce başlayan bir serüvenimizdi. Amatörde birlikte oynadık. Bize gelmek için çok büyük fedakarlıklar yaptı. Altay gibi bir camiayı bırakarak bize gelmesi onur ve gurur kaynağı oldu. İnşallah kulübümüzün profesyonel yapısının ilerlemesinde, daha güzel işler yapmasında çok büyük katkılar sağlayacaktır. Hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

“İBRAHİM BİZE LOKOMOTİF OLACAK”

Talas Belediye Başkanı ve Talasgücü Belediyespor Onursal Başkanı Mustafa Yalçın ise geçen yıl Bölgesel Amatör Lig’den namağlup olarak üçüncü lige yükseldiklerini belirterek, “Şimdi profesyonel ligdeyiz. Profesyonel ligin bir takım hazırlıklara ihtiyacı olduğu malum. Profesyonel ligde olmanın şöyle bir anlamı daha var. Kayserispor’dan sonra bu şehrin ikinci profesyonel takımıyız. Bu bakımdan biz de üzerimize düşeni yapmak durumundayız. Talasgücü Belediyespor’u futbol adına en iyi şekilde hizmet yaparak, şehrimizin yetiştirdiği kendi evlatlarımızdan istifade ederek bir sonraki nesle ağabeylik yapmak, ev sahibi bir takım olmak istiyoruz. Şu anda Talasgücü Belediyespor bünyesinde U14’ten U18’e kadar 450 öğrenci hem okullarında okuyor, hem de futbol okulumuzda eğitim alıyor. En avantajımızın bu olduğunu düşünüyorum. Bu arada İbrahim Öztürk kardeşimizin bize katılması sadece bir transfer anlamına gelmiyor. Bize bir lokomotif gelmiş oluyor. Ben kendisine davetimizi kırmadığı için çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu.

“HALA İLK GÜNKÜ HEYECANDAYIM”

Kayserili profesyonel futbolcu İbrahim Öztürk de, güzel bir aile içinde olduğunu kaydederek, “Başkanımızın futbola bakışı, projeleri burada olmamda en büyük etkenlerden biriydi. Erciyesspor’da başladığımda şampiyonlukla taçlandırdık. Sonrasında uzun yıllar başka takımlarda mücadele ettim. Ama burası benim şehrim, benim takımım. Birçok deneyim ve şampiyonluk kazandım. Bu süreçte en ufak bir katkım olursa benim için mutluluk verici olur. Bugün ilk günkü gibi hala heyecanlıyım. Burada şampiyonlukla ayrılmıştım inşallah kariyerimin sonunda son şampiyonluğu da yaşayıp bizden sonrakilere devretmek amacım. Sonraki projelerimizi süreç gösterecek. Takım olarak profesyonel anlamda bu ligin yeni takımıyız. Bu süreç kolay değil. Biz güçlü bir aile olduğumuz sürece, beraber düşünerek hareket ettiğimizde başarılmayacak iş yok. İnşallah el birliğiyle hep sonu mutlulukla biten sezonlar bizi bekliyor.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından İbrahim Öztürk, kendisini sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Törenin sonunda Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İbrahim Öztürk’e 38 numaralı formayı hediye etti.