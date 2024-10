Talas Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlediği fakülteler arası futbol turnuvasında heyecan sona erdi. Erciyes ve Kayseri Üniversitesi öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen Cumhuriyet Kupasında şampiyon ERÜ Spor Bilimleri Fakültesi oldu.KAYSERİ (İGFA)- “Takımını Kur, Turnuvaya Katıl” sloganıyla düzenlenen turnuva büyük bir heyecana sahne oldu. 22 takımdan 264 sporcunun katıldığı ve tek maç eleme usulü ile gerçekleşen organizasyonda final maçı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda oynandı.

Talas Belediyespor’un Harman Mahallesindeki futbol sahasında oynanan final müsabakasının ardından düzenlenen kupa törenine Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz, MHP Talas İlçe Başkanı Kayhan Saraç, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve sporcular katıldı.

“GENÇLERİMİZİN MESAJI”

Burada konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sözlerine Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak başlarken, “Geleceğimiz olan gençlerimizin kültür, sanat, spor, edebiyat, bilimde ve her şeyde kendini göstermeleri dünyanın her milletine biz buradan mesaj veriyoruz diyorlar. Burada güzel bir etkinlik yaptık. Bununla beraber gençlere kütüphanelerden sanat ve spora kadar birçok etkinlik yaptık. Rektörlerimize her zaman bizimle beraber oldukları için teşekkür ediyorum. 22 takım, 264 sporcunun katıldığı bir etkinliği tamamlamış olduk. Gayet güzel ve barışık bir ortamda gerçekleşti. Gençlerimizi, emek veren hocalarımızı herkesi tebrik ediyorum. Nice yüz yıllarda buluşmak üzere.” dedi.

“NE ZAMAN İHTİYACIMIZ OLSA BAŞKANIMIZ YANIMIZDA”

KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Başkan Yalçın’ın üniversitelerin ve gençliğin yanında olduğunu belirterek, “Biz sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri çok önemsiyoruz. Başkanımıza ne zaman bir ihtiyacımızdan söz etsek bize gönlünü açtı. O nedenle başkanımıza ve Talas Belediyemize üniversitem adına şükranlarımı sunuyorum.” diye konuştu.

“BAŞKANIMIZ SAYESİNDE ERÜ ÜST DÜZEYDE”

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ise, organizasyonda dostluğun kazandığını ifade ederek, “Burada yalnızca bir takım değil, 22 takım şampiyon oldu. Sayın başkanımız üniversitemizle ilgili birçok faaliyette hep yanımızda. Bu da üniversiteler için son derece önemlidir. Erciyes Üniversitesi bugün üst düzey bir yerlerde anılabiliyorsa ben bunu başkanımıza ve başkanım gibi hayırseverlerimize borçlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından 29 Ekim Cumhuriyet Kupası’nda dereceye giren takımlara ödülleri verildi. Törende, ERÜ Spor Bilimleri Fakültesi şampiyon olurken, ERÜ Mühendislik Fakültesi ikinciliği elde etti.