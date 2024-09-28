Talas Belediyesi’ne ait Türkiye’nin sabit arenalı tek Espor ve İnovasyon Merkezinde eğitim gören gençler, 2-6 Ekim tarihleri arasında Adana’da düzenlenecek Teknofest 2024’e katılacak.KAYSERİ (İGFA) - Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın önemli projelerinden Talas Espor ve İnovasyon Merkezinde robotik kodlama, arduino ile modelleme ve baskı alanlarında yetişen geleceğin yetenekleri ilk kez Teknofest’te yer alacak.

Atatürk Bulvarı tramvay son durakları karşısındaki Talas Belediyesinin ileri teknolojiye ve yeniliklere kapı açan Espor ve İnovasyon Merkezi’nde hummalı hazırlıklar başladı.

Geleceğe yönelik gençlere önemli eğitimlerin verildiği merkezde ayrıca gençlerin teknolojiyi yakından takip etmesini sağlayan birçok AR-GE projesi de geliştiriliyor.

Merkezde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde bugüne kadar 1.560 öğrenci eğitim alarak, teknoloji dünyası ile buluştu. Bunlar arasından seçilen 72 yetenekli öğrenciden oluşan teknoloji takımları, ülke genelindeki çeşitli teknoloji yarışmalarında önemli başarılara ulaştı. Bunların en üst seviyesi ise Türkiye’nin en prestijli teknoloji yarışmalarından biri olan Teknofest’te elde edildi.

Espor ve İnovasyon Merkezi tarafından eğitim alan takımlar tarafından Teknofest 2024’te 8 takım yarı finale, 4 takım ise finale yükselerek büyük bir başarıya imza atıldı.

Türkiye’nin en büyük teknoloji festivali olan Teknofest 2024’te yerini alarak Kayseri’yi ve Talas’ı gururla temsil edecek merkez, bu önemli organizasyonda stant açarak başarılarını sergileyecek.