Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın tarım ve hayvancılığa sağladığı desteklerden kompost gübre yapımı 4 bin tonu aştı.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Göreve geldiği günden bu yana Başkan Yalçın’ın tarım ve hayvancılığa verdiği destekler takdir topluyor.

Bu kapsamdaki hizmetlerden en önemlileri arasında yer alan kompost gübre yapımı desteği çiftçilerden yoğun rağbet gördü.

2019 yılından günümüze hayvansal atıklardan 4 bin 40 ton kompost gübre yapılırken, çiftçiler bu sayede hem zamandan kazanıyor hem de daha az kimyasal gübre kullanıyor.

Konuyla ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sağlanan destekle ilgili, “Kırsaldaki çiftlik atıklarının toprağa faydalı hale gelmesi için yaptığımız çalışmalar kapsamında kompost gübre yapımı makinesini hizmete sunmuştuk. Bu sayede zararlı mikroorganizmalar ölsün, faydalı bakteriler artsın ve yabancı ot tohumları topraktan arındırılsın istedik. Bunlarla beraber toprağın su tutma kapasitesi artıyor, besin madde miktarı artıyor, toprak yapısı düzenleniyor ve çevre kirliliği önlemek amacıyla kompost hazırlanıyor.” dedi.

Kompost gübrenin özel bir makineyle karıştırılarak hazır hale getirildiğini belirten Başkan Yalçın, “Bu çalışmayla zamandan da kazanılıyor. 3 ay gibi sürede olgunlaşan gübreler, kompost gübre yapımı makinesiyle daha kısa sürede ve çevreye daha az zararlı hale getirilerek toprağa karışması sağlanıyor. Bu hizmetimizi 5 yıldır 22 kırsal mahallemizde sunduk ve hayvansal atıklardan toplam 4 bin 40 ton kompost gübre yaparak çiftçimize verdik” diye konuştu.