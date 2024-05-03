Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından 2019 yılında hayata geçirilen ve büyük beğeni toplayan Antika Pazarı’ndan sonra şimdi de antika fuarı düzenlenecek. 1-2 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleştirecek Talas Antika, Retro, Vintage ve Değerli Eşya Fuarına yurdun dört bir yanından yüzlerce antikacı katılacak.Mehmet UZEL/ KAYSERİ (İGFA) - Her ayın ikinci pazar günü “Harman Meydanı’nda Tarihi Yolculuk” sloganıyla hayata geçirilen ve büyük beğeni toplayan Antika Pazarının yankıları sürerken Talas Belediyesi Kayseri’de bir ilke daha imza atarak Antika Fuarı düzenleyecek.

Hazırlıklarına başlanan fuarla ilgili olarak Bodrum Müzayede ve Organizasyon firması sahibi Sertaç Ay ile görüş alışverişinde bulunan Başkan Yalçın, yüzlerce antikacı ile antika severi Talas’ta buluşturacak olmanın heyecanının yaşadıklarını dile getirdi.

BAŞKAN YALÇIN’DAN FUARA DAVET

Yapılan görüşmenin ardından kısa bir açıklamada bulunan Başkan Yalçın, 1-2 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleştirecek Talas Antika, Retro, Vintage ve Değerli Eşya Fuarının hayırlı olmasını dileyerek, “Şimdiden tüm antika severleri fuarımıza davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Talas’ta bir klasik haline gelen Antika Pazarı ise her ayın ikinci pazar günü kurulmaya devam edecek.