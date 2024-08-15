Atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermesini önlemek ve ekonomiye kazandırmak hedefiyle hareket eden Talas Belediyesi, Bitkisel Atık Yağ Toplama Kampanyası başlattı.

KAYSERİ (İGFA) - Çevreyi korumak ve toplumda çevre bilincini geliştirmek amacı da taşıyan Talas Belediyesi, bu kapsamda ilçe genelindeki sitelere, binalara ve işletmelere bitkisel atık yağ biriktirme bidonları dağıttı.

Dağıtılan bidonlara biriktirilen atık bitkisel yağlar, 0 542 897 83 82 numaralı telefona bilgi verilmesi halinde ekipler tarafından verilen adresten alınarak ekonomiye kazandırılıyor.

KATILANLAR ÖDÜLLENDİRİLİYOR

Kampanyaya katılımı teşvik etmek amacıyla ödüllendirme de yapılıyor. Buna göre 5 litre bitkisel atık yağ biriktirene 1 litre bulaşık deterjanı, 10 litre bitkisel atık yağı biriktirene 1 litre bitkisel yağ, 15 litre bitkisel atık yağı biriktirene 1 paket fotokopi kağıdı, 20 litre bitkisel atık yağı biriktirene 3 adet mikrofiber temizlik bezi ve 25 litre bitkisel atık yağı biriktirene 5 litre yüzey temizleyici hediye ediliyor.