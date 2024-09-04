Talas Belediyesinin kadınlara yönelik mesleki eğitim programları devam ediyor. Bu kapsamda Fatma Bacı Kadın Kültür Merkezi ile Ali Saip Paşa Konağında düzenlenecek güz dönemi kurslar için kayıtlar başladı.KAYSERİ (İGFA) - Talas Şehit Resul Erdal Aydemir Halk Eğitim Merkezi’nin katkılarıyla düzenlenecek eğitim programlarında giyim, nakış ve tığ tekniklerinin yanı sıra, sepet örücülüğü, aşçılık, kuaförlük ile tahrirci/çinicilik ve hüsnü hat branşlarında kurslar verilecek.

Toplam 8 farklı branşta verilecek olan kurslarla ilgili ayrıntılı bilgi ve başvuru için Mevlana Mahallesi Velioğlu Caddesinde bulunan Fatma Bacı Kadın Kültür Merkezi ile Kiçiköy Mahallesi Gölbaşı Meydanında bulunan Ali Saip Paşa Konağı kurs merkezleri ziyaret edilebilir. Ayrıca mesai saatleri içerisinde 0352 431 01 00 ile 0352 437 10 26 numaralı telefonlardan bilgi alınabilir.